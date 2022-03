EU potrdila strateški kompas - vizijo obrambnega razvoja

Bruselj, 21. marca - Zunanji in obrambni ministri EU so danes v Bruslju potrdili strateški kompas - vizijo obrambnega razvoja unije v prihodnjem desetletju. Njegovo rojstvo je zaznamovala vojna v Ukrajini. Eden ključnih delov nove strategije je vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje na krize z do 5000 vojaki do leta 2025.