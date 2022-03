Mariborsko sodišče kljub epidemiji lani spet z večjim pripadom zadev

Maribor, 27. marca - Epidemija je tudi v letu 2021 vplivala na poslovanje mariborskega okrožnega sodišča s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu, čeprav je pripad zadev zrasel za skoraj desetino in so se tako spet približal števili iz "necovidnega" leta 2019. Lani so namreč v obravnavo prejeli 73.387 zadev oz. 6624 več kot leto prej.