Ukrajina in Rusija znova na pogajanjih, v Moskvi ne vidijo znatnega napredka

Moskva, 21. marca - Pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo so se nadaljevala tudi danes. Pogovori prek videopovezave so trajali uro in pol, je sporočila ukrajinska stran. V Moskvi sicer ocenjujejo, da na njih ni prišlo do pomembnega napredka in za zdaj ne vidijo možnosti za srečanje na najvišji ravni, poročajo ruski mediji.