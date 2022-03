Po navedbah Rusije pogajanja z Ukrajino napredujejo

Moskva/Kijev, 18. marca - Moskva in Kijev sta zbližala stališča glede zahtev po nevtralnosti Ukrajine in odpovedi članstvu v Natu, je po novem krogu pogajanj danes sporočil vodja ruske pogajalske delegacije Vladimir Medinski. Vodja ukrajinske delegacije Mihajlo Podoljak pa je medtem opozoril, da so izjave Rusije njihove zahteve in da stališče Ukrajine ostaja nespremenjeno.