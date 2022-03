Svetovni teden denarja 10. leto zapored krepi finančno pismenost

Ljubljana, 21. marca - Finančne ustanove konec marca obeležujejo svetovni teden denarja, ki je med drugim namenjen osveščanju o pomenu finančne pismenosti. Letos je njegova 10. izvedba. Do nedelje se bo tudi v Sloveniji, kjer pobuda nosi ime svetovni teden izobraževanja o financah, zvrstilo več dejavnosti in dogodkov, ki so primarno namenjeni mladim.