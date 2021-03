Ob svetovnem tednu denarja izobraževanja o financah letos na spletu

Ljubljana, 21. marca - Finančne ustanove vsako leto konec marca obeležujejo svetovni teden denarja, ki je med drugim namenjen osveščanju o pomenu finančne pismenosti in bo letos potekal od 22. do 28. marca. Ob tej priložnosti so pripravili nekaj dejavnosti in dogodkov, na katerih posebno pozornost posvečajo otrokom. Zaradi epidemije pa so se dogodki preselili na splet.