V Zgornjih Pirničah nastaja nov gasilski dom

Medvode, 19. marca - V Zgornjih Pirničah so v sodelovanju s tamkajšnjim prostovoljnim gasilskim društvom v teh dneh začeli graditi nov gasilski dom. Dolgo pričakovani objekt bo omogočal boljše pogoje za delo članov in razvoj društvene dejavnosti. Vrednost investicije znaša okoli 1,1 milijona evrov, zaključena pa bo v roku leta dni, so sporočili z občine Medvode.