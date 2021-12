Medvode, Radovljica, Škofja Loka in Naklo s skupnim inšpektoratom in redarstvom

Medvode/Škofja Loka/Radovljica/Naklo, 26. decembra - Občine Medvode, Radovljica, Škofja Loka in Naklo ustanavljajo skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki bo z delovanjem začel 1. januarja 2022. Delovanje že prej obstoječega organa skupne občinske uprave Radovljice in Naklega bodo razširili s pristopom dveh novih občin, in sicer Medvod ter Škofje Loke.