V Arboretumu Volčji Potok razstava Pomladni cvetoči navdih

Radomlje, 18. marca - V Arboretumu Volčji Potok bo do 8. maja na ogled razstava Pomladni cvetoči navdih, s katero se bo pomlad v Arboretumu predstavila malo prej kot običajno. Na dveh prizoriščih v parku bo zacvetelo pomladno cvetje, kot so tulipani, trobentice, marjetice, spominčice in anemone. V razstavišču pod arkadami pa bodo na ogled pomladni šopki.