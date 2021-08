V Arboretumu Volčji Potok odpirajo cvetlično razstavo ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti

Volčji Potok, 14. avgusta - Ob 30-letnici samostojnosti Slovenije bodo v Arboretumu Volčji Potok danes odprli cvetlično razstavo, kot so to storili pred 30 leti. V tematskih sklopih na desetih prizoriščih bodo obiskovalci v razstavi z naslovom Cvetje in mir lahko občudovali okoli 50.000 različnih cvetlic, ki bodo prikazovale naravne in kulturne danosti Slovenije.