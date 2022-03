Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo kubanske državljanke pri odpiranju osebnega računa

Ljubljana, 18. marca - Zagovornik načela enakosti je od kubanske državljanke, ki živi in dela v Sloveniji, prejel predlog za ugotavljanje diskriminacije. Kot je navedla, ji je banka brez pojasnil in odpovednega roka zaprla osebni bančni račun zaradi njenega etničnega porekla in državljanstva. Zagovornik je v postopku potrdil, da je banka res ravnala diskriminatorno.