Zagovornik načela enakosti: Petina prebivalcev je že doživela katero od oblik diskriminacije

Ljubljana, 29. novembra - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti se je seznanila s poročilom zagovornika načela enakosti za lani. Sodeč po javnomnenjski raziskavi zagovornika je petina prebivalcev že doživela katero od oblik diskriminacije. To po besedah zagovornika Mihe Lobnik kaže, da se je treba s to problematiko sistematično ukvarjati.