Ombudsmana Potakis in Svetina na madžarsko-ukrajinski meji pozvala k zaščiti beguncev

Ljubljana/Budimpešta, 17. marca - Predstavnika Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI), grški ombudsman Andreas Potakis in slovenski ombudsman Peter Svetina, sta danes obiskala madžarsko-ukrajinsko mejo, kjer sta izrazila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne krize in trpljenja, ki ga povzroča vojna. Pozvala sta še k ukrepanju za celovito zaščito temeljnih pravic in svoboščin.