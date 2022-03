ZN: Zbrana pomoč za preprečitev humanitarne katastrofe v Jemnu daleč pod pričakovanji

Ženeva, 17. marca - Združeni narodi so izrazili razočaranje, potem ko so v sredo na konferenci v Ženevi, ki so jo organizirali skupaj z EU, Švedsko in Švico, zbrali manj kot tretjino pomoči, potrebne za preprečitev humanitarne katastrofe v Jemnu. Med drugimi so k humanitarni pomoči prispevale tudi EU in njene članice, ki so namenile več kot 371 milijonov evrov.