ZN: Pomanjkanje hrane v Jemnu na nepredstavljivi ravni

Rim, 15. marca - Razmere v Jemnu, ki se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, mejijo na katastrofo, so opozorili Združeni narodi. Napovedali so, da se bodo razmere v državi med junijem in decembrom letos še poslabšale. Agencija ocenjuje, da v tem obdobju rekordnih 19 milijonov ljudi verjetno ne bo moglo zadostiti minimalnim potrebam po hrani, so sporočili iz ZN.