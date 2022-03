Diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, Nato krepi vzhodno krilo

Kijev, 17. marca - Ob vse hujših posledicah ruske invazije v Ukrajini se bodo danes nadaljevala diplomatska prizadevanja za ustavitev spopadov. O razmerah v Ukrajini in vzpostavitvi nove bojne skupine Nata na Slovaškem, v kateri bodo tudi slovenski vojaki, pa bosta danes v Bratislavi govorila obrambna ministra Slovenije in Slovaške Matej Tonin in Jaroslav Nad.