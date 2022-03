Ministrstvo direktorja Moderne galerije Vaupotiča brez dokazov ne more razrešiti

Ljubljana, 16. marca - Zaposleni v Moderni galeriji so se na vlado in ministra za kulturo Vaska Simonitija pred nekaj dnevi obrnili z zahtevo po odstopu oziroma razrešitvi direktorja Aleša Vaupotiča. Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da očitkov ne morejo komentirati, saj bi za resen dialog potrebovali argumente oziroma dokaze.