Zaposleni v Moderni galeriji zahtevajo odstop ali razrešitev direktorja

Ljubljana, 9. marca - Zaposleni v Moderni galeriji so se na vlado in ministra za kulturo Vaska Simonitija obrnili z zahtevo po odstopu oz. razrešitvi direktorja Aleša Vaupotiča. Očitajo mu nekompetentno strokovno in upravno vodenje javnega zavoda ter neprimeren odnos do zaposlenih. Vaupotič, kot je povedal za nekatere medije, o odstopu ne razmišlja.