Spremembi najnižje višine nadomestila za bolniško odsotnost se obeta podpora DZ

Ljubljana, 16. marca - Spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki bi nadomestilo za bolniško odsotnost odmerila na podlagi minimalne in ne več zajamčene plače, se obeta podpora DZ. Gre za odpravo zastarelega instituta, ki se uporablja samo v tem zakonu in zavarovancem odreka nadomestilo, do katerega bi bili sicer upravičeni, so izpostavili poslanci.