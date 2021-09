Skupina opozicijskih poslancev predlaga spremembo odmere nadomestila za bolniško odsotnost z zajamčene na minimalno plačo

Ljubljana, 8. septembra - SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP so v parlamentarni postopek vložile novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlagajo, da se nadomestilo za bolniško odsotnost odmeri na podlagi minimalne, in ne zajamčene plače. S tem bi po njihovi oceni dosegli pravičnejšo ureditev in višjo socialno varnost za skupino zavarovancev.