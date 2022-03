DZ obravnaval predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih

Ljubljana, 15. marca - Poslanci so na današnji seji DZ opravili obravnavo predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih, ki med drugim uvaja instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč ter širi nabor dopustnih objektov na kmetijskih zemljiščih. Razpravljali so tudi o predlaganih novelah zakonov o divjadi in lovstvu, o agrarnih skupnostih in o morskem ribištvu.