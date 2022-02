Parlamentarni odbor podprl predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih

Ljubljana, 23. februarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o kmetijskih zemljiščih. V koaliciji so prepričani, da ta prinaša korenite spremembe, ki bodo koristile kmetom, medtem ko so v opoziciji med drugim opozarjali, da bi zakon lahko vodil v izgubo kmetijskih zemljišč.