V ZN zasedanja za dogovor o globalnem okviru za biotsko raznovrstnost

Ženeva, 15. marca - V Ženevi se začenja zaključni del treh zasedanj konvencije ZN o biološki raznovrstnosti, ki so se začela v obliki virtualnih zasedanj med pandemijo covida-19. Zasedanja so ključnega pomena pri zaključevanju pogajanj za globalni okvir za biotsko raznovrstnost, so sporočili z okoljskega ministrstva.