Na vrhu ZN o biodiverziteti o novih ciljih za zaščito ekosistemov

Kunming, 11. oktobra - V kitajskem mestu Kunming se je začel spletni vrh Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti, na katerem bodo podpisnice konvencije govorile o novih ciljih za zaščito ekosistemov do leta 2030. Do leta 2030 naj bi bilo namreč zaščitenega 30 odstotkov kopnega in oceanov.