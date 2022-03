V APT premiera predstave Skrito v režiji in koreografiji Sanje Nešković Peršin

Novo mesto, 15. marca - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo drevi primerno uprizorili predstavo Skrito v režiji in koreografiji Sanje Nešković Peršin. Avtorski projekt z baletnim jedrom in s šestimi nastopajočimi je nastal v koprodukciji s Plesnim teatrom Ljubljana. Izhodišče so občinstvu praviloma neznani vmesni prostori baletnega sveta.