V novomeškem APT štiri premiere in tri soareje

Novo mesto, 31. januarja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) so predstavili novo gledališko leto oziroma informans, poimenovan z geslom Vključeni in izključeni. Pripravili bodo štiri premiere režiserk Sanje Nešković Peršin, Ivane Djilas, Yulie Roschina in ravnatelja APT Matjaža Bergerja. Napovedali so tudi tri soareje.