Ljubljanski mestni svetniki potrdili poimenovanje parka po izbrisanih

Ljubljana, 14. marca - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji podprli odlok o poimenovanju in določitvi mej dveh parkov na območju Ljubljane - Park Gazel ob Tehnološkem parku Ljubljana in Park izbrisanih v Centru Rog. Kot izhaja iz obrazložitve, poimenovanje slednjega sodi v del ukrepov za popravilo krivic v smislu ohranjanja zgodovinskega spomina.