Svetovni dan potrošnikov za pravičen trg digitalnih finančnih storitev

Ljubljana, 15. marca - Letošnji svetovni dan pravic potrošnikov v središče postavlja pravičen in pošten trg digitalnih finančnih storitev. Digitalizacija področja finančnih storitev je potrošnikom prinesla številne koristi, a tudi izzive, ki so jim izpostavljeni ranljivi potrošniki in tisti, ki ne želijo poslovati digitalno, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.