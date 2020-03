Svetovni dan potrošnikov v središče postavlja trajnost

Ljubljana, 12. marca - Svetovni dan pravic potrošnikov letos v središče postavlja trajnostnega potrošnika. Na statističnem uradu so spomnili, da gospodinjstva z najnižjimi dohodki največji del izdatkov namenijo za hrano in stanovanje. Pri najpremožnejših gospodinjstvih pa gre največji delež transportu in komunikacijam, hrana prejme najmanjši delež.