Film Moč psa osvojil nagrado bafta za najboljši film

London, 13. marca - Na nedeljski podelitvi filmskih nagrad bafta so za najboljši film razglasili vestern režiserke Jane Campion Moč psa (The Power of the Dog). Campion je prejela bafto za najboljšo režijo, medtem ko sta Will Smith in Joanna Scanlan prejela nagradi za najboljšega igralca in igralko. Znanstvenofantastični film Dune je prejel več baft.