Moč psa Jane Campion najboljši film po izboru režiserjev

Los Angeles, 13. marca - Ameriško združenje režiserjev (Directors Guild of America) je za najboljši film letošnjega leta v soboto razglasil Moč psa (The Power of the Dog) režiserke Jane Campion. Kot šele tretja ženska je prejela to nagrado, ki je ponavadi dober pokazatelj uspeha pri oskarjih. Film velja za favorita tudi na nocojšnji podelitvi nagrad bafta.