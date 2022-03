FDF: Sava teče in se ne ozira na meje

pogovarjala se je Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 13. marca - Dokumentarec Sava, ki je prikazan na letošnjem FDF, je ljubezensko pismo reki, ki teče skozi štiri države, hkrati pa tudi opozorilo, da še ni prepozno, da ljudje uberemo drugačne vijuge in spremenimo tok našega odnosa do okolja, je britanski režiser Matthew Somerville povedal za STA. V filmu se prepletajo pogled na regijo od zunaj in lokalni uvidi.