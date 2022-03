Na FDF film Futura: Kako mladi vidijo svet

Ljubljana, 11. marca - V sekciji Intimni in globalni portreti je na Festivalu dokumentarnega filma (FDF) na ogled italijanski film Futura, skupinsko delo režiserjev Pietra Marcella, Francesca Munzia in Alice Rohrwacher. S snemanjem filma o viziji mladih v Italiji so začeli takoj v novem letu 2020, nato pa je v predviden načrt izvajanja intervjujev posegla epidemija.