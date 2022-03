Trumpovi privrženci podpirajo ruske obtožbe o ameriških programih biološkega orožja v Ukrajini

New York, 12. marca - Obtožbe Moskve, da so ZDA v Ukrajini razvijale biološko orožje in da zdaj v naglici uničujejo dokaze o tem, so v ZDA nemudoma dobile podporo s strani privržencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in sledilcev teorije zarote Qanon, pa tudi pri nasprotnikih cepljenja proti covidu-19 in še nekaterih skupinah.