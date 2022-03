V Kranju pripravili strategijo razvoja področja socialnega varstva

Kranj, 11. marca - Mestna občina Kranj je pripravila strategijo razvoja socialnega varstva do leta 2028 in ga dala v enomesečno javno obravnavo. Gre za prvi strateški dokument občine za celotno področje, ima pa že parcialne dokumente za področje starejših in invalidov. Dokument opredeljuje 64 ciljev, 97 različnih ukrepov in 87 pričakovanih učinkov.