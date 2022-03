Ruski tožilci okrepili nadzor nad tujimi podjetji, ki zapuščajo državo

Moskva, 11. marca - Ruski tožilci so danes sporočili, da so okrepili nadzor nad tujimi podjetji, ki so se odločila zapustiti državo, potem ko je Rusija konec februarja začela invazijo na Ukrajino. Kot so sporočili iz ruskega državnega tožilstva, bo vsak primer prekinitve dejavnosti v Rusiji "pravno ocenjen" glede znakov fiktivnega ali namernega stečaja.