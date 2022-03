Dimnikarji: Na račun dražjih energentov več ogrevanja na drva in več požarov

Ljubljana, 10. marca - Višji računi za energente so spodbudili vgradnje novih kaminov in vnovično uporabo obstoječih enosobnih peči na drva. To ima za posledico nekatera tveganja, kar dokazujejo tudi številni dimniški požari in klici uporabnikov, opozarjajo v sekciji dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in pozivajo k pazljivosti.