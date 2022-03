Evropski parlament pozval komisijo, naj zažene mehanizem pogojevanja sredstev EU

Strasbourg, 10. marca - Evropski parlament je v sredo z resolucijo podprl sodbo Sodišča EU glede mehanizma pogojevanja proračunskih sredstev s spoštovanjem načel pravne države in pozval Evropsko komisijo, naj začne nemudoma uporabljati predvideni mehanizem, tako da o tem pisno obvesti države članice, ki jih to zadeva, torej Madžarsko in Poljsko.