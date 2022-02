Sodišče EU zavrnilo tožbi Poljske in Madžarske ter odprlo možnost zamrznitve evropskih sredstev

pišeta Petra von Wüllerstorff in Sergeja Kotnik Zavrl

Bruselj/Luxembourg, 16. februarja - Sodišče EU je danes zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti zakonodaji unije o pogojevanju evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. V Bruslju napovedujejo hitro pripravo smernic za uporabo uredbe, ki lahko vodi v zamrznitev izplačila evropskih sredstev. V Budimpešti in Varšavi so odločitev označili za politično.