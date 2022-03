V Triglavskem narodnem parku vse več volkov in težav z njimi

Bled, 10. marca - V Triglavskem narodnem parku so v preteklosti opažali le posamezne volkove, v zadnjih letih pa se je njihova prisotnost močno povečala. Trenutno so na območju že trije tropi volkov. To povzroča vse več konfliktov s kmetijstvom in umikanje paše drobnice s planin ter s tem povezano opuščanje ovčjereje.