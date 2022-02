Občine v TNP v veliki meri izkoristile možnosti sofinanciranja projektov

Bohinj/Bovec/Bled/Kranjska Gora/Gorje, 5. februarja - Občine v Triglavskem narodnem parku so lani prvič prejele celotna razvojna sredstva iz zakona o TNP. Zaradi poznega sprejetja uredbe so imele težave s pravočasnim zaključevanjem projektov, vendar so uspele počrpati skoraj vsa razpoložljiva sredstva. Večinoma so jih namenile urejanju infrastrukture, pripravljene pa imajo tudi projekte za letos.