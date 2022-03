Vrhovno sodišče razveljavilo obsodbo Sanaderja v primeru Hypo

Zagreb, 9. marca - Vrhovno sodišče v Zagrebu je razveljavilo obsodilno sodbo nekdanjega predsednika hrvaške vlade Iva Sanaderja v primeru Hypo, poročajo hrvaški mediji. Zaradi zlorabe položaja in vojnega dobičkarstva je bil leta 2018 na prvi stopnji obsojen na dve leti in pol zapora. Vrhovno sodišče je ugodilo Sanaderjevi pritožbi in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.