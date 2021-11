Hrvaško vrhovno sodišče oprostilo Sanaderja v primeru Ina-Dioki

Zagreb, 12. novembra - Hrvaško vrhovno sodišče je nekdanjega predsednika hrvaške vlade in HDZ Iva Sanaderja pravnomočno oprostilo obtožb za prodajo poceni elektrike podjetju Dioki v škodo hrvaškega elektrogospodarstva (Hep). Kot so danes objavili, so Sanaderja delno oprostili tudi zaradi zastaranja kaznivega dejanja, za katerega je bil obtožen.