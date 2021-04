Ministrstvo potrdilo imenovanje Vaupotiča za direktorja Moderne galerije

Ljubljana, 10. aprila - Na ministrstvu za kulturo so za STA potrdili, da je bil s 6. aprilom za direktorja zavoda Moderna galerija imenovan Aleš Vaupotič, in sicer za obdobje petih let. Dodali so, da se je na decembrski tretji razpis za to mesto prijavilo sedem kandidatov, od katerih jih je šest izpolnjevalo pogoje.