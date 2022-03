Janša: V naslednjih dneh bo jasno, če bo tudi EU prekinila dobavo ruske nafte in plina

Kamnik, 8. marca - Premier Janez Janša je napovedal, da bo v naslednjih dveh do treh dneh jasno, če bo EU sledila ZDA in Veliki Britaniji pri prekinitvi uvoza ruskega plina in nafte. Kot je dejal na javni tribuni ob koncu vladnega obiska severnega dela osrednjeslovenske regije, bo od tega odvisno, koliko časa bo trajala ruska invazija na Ukrajino.