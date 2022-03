Vizjak v Vodicah o okoljskih projektih v regiji

Vodice, 8. marca - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v okviru vladnega obiska severnega dela osrednjeslovenske regije obiskal Občino Vodice in z županom Acom Francem Šuštarjem razpravljal o projektih in njihovem financiranju. Dotaknil se je tudi vprašanja zaprtja odlagališča odpadkov Suhadole in izrazil prepričanje, da bo zgodba kmalu zaključena.