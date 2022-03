Snežič: Ustavno sodišče BiH potrdilo, da nimam prepovedi vstopa v državo

Ljubljana/Sarajevo, 8. marca - Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine je Roku Snežiču res zavrnilo pritožbo, ki jo je vložil zaradi domnevne prepovedi vstopa v Bosno in Hercegovino, a je s tem dejansko potrdilo, da takega ukrepa proti njemu ni, je danes za STA povedal Snežič. To izhaja tudi iz sodbe, ki jo je ustavno sodišče BiH objavilo na spletnih straneh pod številko AP-140/22.