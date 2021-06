Delo: Snežič ovadil obveščevalce v BiH, ker ne sme v državo

Ljubljana, 10. junija - Kontroverzni davčni svetovalec Rok Snežič je kazensko ovadil neznano osebo na obveščevalni službi BiH, ker so ga oblasti razglasile za varnostno grožnjo državi in mu prepovedale vstop v BiH, poroča danes časnik Delo. Ovadbo je vložil v BiH in tudi v Sloveniji, v Strasbourgu pa zahteval začasno odredbo za odpravo ukrepa.