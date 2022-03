DNS: Imenovanje odgovorne urednice informativnega programa TVS nezakonito

Ljubljana, 7. marca - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) izražajo podporo ustvarjalcem programa RTVS in uredništvu informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) v "njihovih prizadevanjih za ohranitev uredniške neodvisnosti in profesionalne integritete". Imenovanje odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranke Rebernik pa je nezakonito, so zapisali.