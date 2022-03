Novinarji RTVS odločno proti šikaniranju in političnim pritiskom

Ljubljana, 7. marca - Novinarji RTVS so danes javno izrazili nasprotovanje vse slabšim pogojem dela, šikaniranju in vse več pritiskom, ki jih doživljajo. Novinarji na Televiziji Slovenija (TVS) zahtevajo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo. Znova so izrazili tudi nezadovoljstvo zaradi imenovanja Jadranke Rebernik za odgovorno urednico informativnega programa TVS.